التضخم الأساسي في اليابان عند أعلى مستوى له منذ 41 عامًا
سجل التضخم الأساسي في اليابان أعلى مستوى له منذ 41 عامًا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مسجلًا أسرع وتيرة منذ ديسمبر 1981 عندما ارتفع بنسبة 4%.
وجاءت القراءة متماشية مع تقديرات المحللين وكانت القراءة قد سجلت 3.6% الشهر الماضي.
هذا ولا تزال القراءة أعلى من مستهدف التضخم لبنك اليابان البالغ 2%.
وكان قد ارتفع معدل أسعار المستهلكين السنوي في اليابان إلى 3.8% في نوفمبر 2022 من 3.7% قبل شهر وسط ارتفاع أسعار السلع الخام المستوردة واستمرار ضعف الين.