خاص.. حقيقة مفاوضات الأهلي لضم كريستو من النجم الساحلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة وجود مفاوضات لضم محمد الضاوي لاعب النجم الساحلي التونسي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتألق الضاوي المعروف بـ "كريستو" بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة مما أجبر المارد الأحمر يسعى في الحصول على خدماته بيناير المقبل، حيث سجل اللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا منذ بداية الموسم 5 أهداف.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع “الفجر”، أن هناك مفاوضات بالفعل جارية بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي بشأن ضم الضاوي في يناير وقد تشهد الفترة المقبلة انتقال اللاعب لـ "التتش" بشكل رسمي بعد الوصول لاتفاق نهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا والسيطرة مجددا على البطولات المحلية.

من جانبه، يستضيف الأهلي نظيره سموحة، بعد غدٍ الأحد على ملعب السلام في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.