مصر عضوًا في مجلس القادة الأمريكي العربي| اختيار أبو العينين للهيئة الاستشارية العليا لدوره البارز في التسويق العالمي لانجازات الجمهورية الجديدة

* أبو العينين.. أول مصري وأفريقي في مجلس القادة الأمريكي العربي

* المجلس واحدًا من أهم مراكز صناعة القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية

المدير التنفيذي للمجلس:

* وجود أبو العينين إثراءً للمساعي الناجحة للمجلس في العلاقات الأمريكية – العربية

* أبو العينين سيكون مستشارًا ذا قيمة كبيرة في السياسة والاقتصاد والتجارة بين أمريكا والدول العربية

* أبو العينين يمتلك قدرة تحليلية وسياسية تعتبر محل تقدير من الجميع



أعلن المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية اختيار النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب المصري عضوا في الهيئة الإستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي، ولأول مرة يتم فيها اختيار مصري وأفريقي في مجلس القادة الأمريكي العربي الذى يعد واحدًا من أهم مراكز صناعة القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي إعلانه عن التعيين قال الدكتور «جون ديوك أنتوني» الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني الأمريكي – العربي، في بيان عبر الموقع الرسمي للمجلس « أنه يشرفنا قبول النائب محمد أبو العينين الانضمام إلى المجلس الاستشاري، فوجوده يعد إثراء للمساعي الناجحة للمجلس في العلاقات الأمريكية – العربية وسيكون مستشارًا ذا قيمة كبيرة في السياسة والاقتصاد والقطاعات التجارية بين أمريكا والدول العربية.

وأضاف رئيس المجلس الوطني الأمريكي - العربي الذي تأسس منذ أكثر من 40 عاما بواشنطن... " أن أبو العينين واحدا من رجال السياسة والدبلوماسية الكبار في عالمنا، وصاحب مكانة اقتصادية كبيرة، ويمتلك قدرة تحليلية وسياسية تعتبر محل تقدير من الجميع، ومشاركا ومتحدثًا مميزًا بشكل منتظم في المؤتمر السنوي العربي الأمريكي لمجلس القادة الأمريكى العربى وله جهود كبيرة في تطوير علاقات التعاون بين مصر من ناحية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخري، ويسعى دائما إلى بناء جسور متميزة في العلاقات العربية – الأمريكية فانضمام أبو العينين سيكون إضافة كبيرة وقيمة غير عادية للمجلس الاستشاري في ظل سعي المجلس الدائم لاستمرار وتقوية العلاقات الأمريكية – العربية على مختلف الأصعدة.

وخلال مؤتمرات صانعي السياسات في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية – العربية، لعب النائب محمد أبو العينين دورًا بارزًا في تسليط الضوء على انجازات مصر غير المسبوقة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الثمانى سنوات الأخيرة وإعلان الجمهورية الجديدة وما شهدته مصر من تنمية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وإنشاء 30 مدينة جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة هيئة قناة السويس الإقتصادية، ومشروعات الطاقة، والدور الكبير الذى لعبته مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ cop 27 والطفرة الكبيرة التى شهدتها مصر فى مجال الطرق والنقل ومشروعات الحماية الاجتماعية مثل مشروعات حياة كريمة التى تخدم 60 مليون مصري.

المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية

المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية

المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية