بيانات التضخم الأمريكية تدعم الدولار.. ارتفع أمام أغلب العملات

صعد الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية في تعاملات متقلبة، اليوم، مقتفيا أثر زيادة في عائدات سندات الخزانة، بعدما أظهرت بيانات أمريكية تباطؤا في زيادة أحد مقاييس التضخم لكنه لن يكون كافيا على الأرجح لمنع الاحتياطي الفيدرالي من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد أن صعد 0.4 في المائة في أكتوبر. وفي 12 شهرا حتى نوفمبر ارتفع ذلك المؤشر 5.5 في المائة بعد أن صعد 6.1 في المائة في أكتوبر.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة بعد زيادة نسبتها 0.3 في المائة في أكتوبر. وقفز ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر.

وارتفع الدولار في تعاملات منتصف النهار 0.5 في المائة أمام الين إلى 133 ين. لكن العملة اليابانية في سبيلها لتسجيل انخفاض أسبوعي نسبته 2.7 في المائة بعد أن عدل بنك اليابان سياسة أساسية لسوق السندات هذا الأسبوع.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار مسجلا 1.0598 دولار. وأمام الفرنك السويسري ارتفع الدولار 0.1 في المائة إلى 0.9235 فرنك، وفقا لـ "رويترز".

وفي عام قاس على الأسواق العالمية، ارتفع الدولار بنحو 9 في المائة تقريبا مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم مما اجتذب المستثمرين مجددا صوب أصول الدخل الثابت في البلاد.

لكن مؤشر الدولار تراجع بأكثر من 8 في المائة منذ أن بلغ ذروة 20 عاما في سبتمبر بعدما أدى تباطؤ حاد في التضخم الأمريكي إلى تعزيز الآمال في أن ينهي الفيدرالي قريبا دورة تشديد السياسة النقدية.

وزاد مؤشر الدولار اليوم في أحدث تعاملات 0.1 في المائة مسجلا 104.42.