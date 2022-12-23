تصدر فيلم Knives Out 2 محرك بحث جوجل اليوم الجمعة الموافق ٢٣ ديسمبر الحالي، وذلك بعدما أعلنت نتفليكس طرح الجزء الثاني من فيلم الجريمة والغموضة على منصتها الإلكترونية.

طرح فيلم Knives Out 2 على منصة نتفليكس

طرحت منصة نتفليكس اليوم الجمعة، الجزء الثاني من فيلم الجريمة والغموض “Glass Onion: A Knives Out Mystery” للنجم دانيال كريج، بعد 3 سنوات على نجاح الجزء الأول.

في الجزء الجديد، يعود المحقق المخضرم بينوا بلانك على طريق العمل مجددًا، حينما يسافر إلى اليونان ويتولى التحقيق في قضية قتل غامضة تتضمن العديد من الأشخاص المتورطين.

صدر الجزء الأول في 2019، ودارت الأحداث عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، يتولى المحقق بلانك على عاتقه مهمة التحقيق في الجريمة، ليجد نفسه متورطًا في العديد من الأحداث في سبيل البحث عن الحقيقة.