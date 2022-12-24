بمشاركة مصر.. مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب وكيفية التأهل إلى كأس العالم

أقيمت مساء أمس الجمعة قرعة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا وأوقعت منتخب مصر في مجموعة صعبة بعض الشيء بالنسبة لباقي المجموعات الأخرى وقد منحت للبطولة إثارة مبكرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من موزمبيق السنغال وأيضًا منتخب نيجيريا، وفيما يلي مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا:

المجموعة الأولى: مصر - موزمبيق - السنغال - نيجيريا

المجموعة الثانية: أوغندا - إفريقيا الوسطى - جنوب السودان - الكونغو.

المجموعة الثالثة: جامبيا - تونس - بنين - زامبيا



مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب وكيفية التأهل إلى كأس العالم

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب في الفترة بين 18 فبراير وحتى 12 مارس من عام 2023، في مصر بمشاركة 12 منتخبا.

وتتأهب ثلاث ملاعب لاستضافة البطولة وهم، ستاد القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، مع العلم أن منتخب مصر سيلعب مبارياته على ستاد القاهرة، باحثًا عن حصد اللقب.

وتتكون الثلاث مجموعات من 4 فرق، يتأهل منهم صاحبي المركز الأول والثاني بجانب أفضل مركزين ثالث في المجموعة لتتأهل المنتخبات إلى دور الثمانية، لتكون المحطة الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم للشباب القادم.

وسيتأهل لبطولة كأس العالم للشباب القادمة، أفضل 4 منتخبات في كأس أمم إفريقيا، أي أن المتأهلين لدور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

