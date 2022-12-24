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إتقوا مواضع الشبهات.. ماجد سامي يهاجم حازم إمام وإبراهيم نور الدين

الفجر الرياضي
ماجد سامي
ماجد سامي

فتح ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة النار على بعض المسؤولين في اتحاد الكرة بسبب عملهم داخل الأندية التي تنافس في دوريات تابعة للاتحاد المصري.

 

وسلط ماجد سامي الضوء على بعض المسؤولين الذين تربطهم مصالح مشتركة بين عملهم داخل مؤسسة اتحاد الكرة بالإضافة إلى عملهم داخل بعض الأندية.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ إتقوا مواضع الشبهات.. إبراهيم نور الدين يعمل في نادي السكة الحديد وحازم إمام يعمل في نادي زد وده إسمه تضارب مصالح يا بهوات”.

 

وأضاف ماجد سامي: “الشخص الذي يختار عملًا في اتحاد الكرة عليه أن ينهي علاقته بأي أندية تنافس في دوريات الكرة التي ينظمها الاتحاد”

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