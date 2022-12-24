اليوم.. فارس كرم يحيي حفلا غنائيا بهولندا

يحيى المطرب اللبناني فارس كرم، اليوم السبت حفلًا غنائيًا في هولندا.

ومن المنتظر أن يقدم خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

فارس كرم ينجب مولوده الثاني

ومؤخرا هنأ عدد كبير من نجوم الوسط الفني الفنان فارس كرم، بمناسبة إستقباله مولده الثاني "كرم"، فقد إنهالت عليه المباركات من قبل إصدقائه يهنئونه فيه بمناسبة ذلك الحدث السعيد، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التغريدات تويتر.

وكتب الفنان رامي عياش: "أبو كرم ألف مبروك هالخبر الحلو علينا كمان إن شاء الله يتربى بعزكم والحمد لله على قيام المدام بالسلامة ألف مبروك".

تهنئة لطيفة

فيما علقت "لطيفة" وكتبت قائلة:" أول حاجة دموعك غاليه يا حبيب قلبي وثاني حاجة ألف مليون مبروك ويتربى في عزك يا أحن قلب وتفرح به ويخليه لك ويخليك له".

وعلقت أيضًا الفنانة كارول سماحة قائلة: "شو هالخبر الحلو الله يحمي ويعطي الصحة ويربى بعزك".

وأما المطربة يارا كتبت:" ولك ألف ألف مبروك يا أحلى ابو كرم يخلّيلي هالصوت يتربّي بعزّك ان شاء الله واضلّ فوق راسهم ويعطيهم إيّام حلوة يارب.

فيما علقت نوال الزغبي، وقالت:" ألف مبروك كرم يا أبو كرم يربى بعزّك والله يحميه ويعطيه إيام حلوة".

بينما علقت مايا دياب: يربي بعزّك يا أبو كرم وان شاء الله بتشوف ولادك عم يكبروا قدامك وعائلتك حدك هالمرة ما في كورونا في زيارة رسمية عالبيت هلأ صرت عنجد أبو كرم.

إستقبال فارس كرم لمولوده الثاني



يشار إلى أن فارس كرم قد تزوج من هبة عزيز في مايو عام 2020، واستقبل مولودته الأولى مريم العام الماضي، لينضم لها أخيها كرم هذا العام، وكان قد أعلن الفنان فارس كرم عن إستقباله مولوده الثاني، وذلك بنشره مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، وعلق عليه قائلًا:"‏ما أعظم نعمتك يا رب رجّعتلي اسم كرم على بيتي ‎كرم".