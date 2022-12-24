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طقس اليوم السبت مليئ بالمفاجآت وتوقعات بسقوط أمطار (تفاصيل)

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أمطار رعدية
أمطار رعدية

كشفت هيئة الأرصاد عن تفاصيل حالة طقس اليوم، حيث يسود طقس مليئ بالمفاجآت، وتتوقع الهيئة بسقوط أمطار ونشاط للرياح، ويكون هناك برودة ليلا.

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عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

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بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس هذا الأسبوع

طقس اليوم على القاهرة والوجه البحري

وقالت الهيئة إن طقس اليوم يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على أغلب محافظات مصر، كما تشهد البلاد حالة من الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

طقس اليوم في جنوب الصعيد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود حالة من الطقس المعتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وشديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وتشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وجنوب الصعيد، برودة ليلا ويكون الطقس مستقر نهارا وعن طقس السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري،  يكون الطقس في الصباح مائل للبرودة، وفي النهار لطيف.

فرص سقوط أمطار ونشاط للرياح

ويكون هناك فرص لتساقط الأمطار بنسبة حدوث 50%، مع وجود نشاط للرياح، على مدن القناة وخليج السويس وسيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تشهد طقس لطيف.

وعن درجات الحرارة على بعض المحافظات إليكم التفاصيل التالية:

درجة الحرارة في القاهرة العظمى 19 الصغرى 13
درجة الحرارة في الزقازيق العظمى 21 الصغرى 14
درجة الحرارة في مطروح العظمى 18 الصغرى 14
درجة الحرارة في المنيا العظمى 19 الصغرى 10
درجة الحرارة في حلايب العظمى 24 الصغرى 18
درجة الحرارة في رأس سدر العظمى 20 الصغرى 14

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