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قطع في الرباط الصليبي.. أول تعليق لأكرم توفيق بعد إعلان إصابته للمرة الثانية

منوعات
اكرم توفيق
اكرم توفيق

أصيب اللاعب اكرم توفيق بالرباط الصليبي للمرة الثانية،  خلال تدريبات فريق الكرة بالنادي الأهلي أمس الجمعة، بعد تدخل اللاعب في لعُبة مشتركة مع زميله بالفريق وهو محمود عبد المنعم كهربا، وقفز اللاعب لأعلى لالتقاط الكرة، ولكن عند نزوله سقط بشكل خطأ وحدثت الإصابة.

قطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية 

وعاش الجمهور حالة من الحزن وساد القلق على وجوههم، حيث يحاولون الاطمئنان على إصابة اللاعب أكرم توفيق، حيث أن إصابة توفيق جاءت بقطع في الرباط الصليبي ولم تكن هذه المرة الأولى بل كانت الثانية.

إصابة أكرم توفيق المرة الأولى

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ عام تقريبًا، أثناء مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية في يناير الماضي، بعدها خضع اللاعب لجراحة بالنمسا.

واستمر أكرم توفيق في استكمال علاجه الطبيعي والتأهيل الطبي لأكثر من 7 أشهر ثم بدأ في الرجوع للتدريب بشكل تدريجي.

وعاد أكرم توفيق للمشاركة بشكل كامل في مباريات الفريق الأول ومنتخب مصر، بالشكل والأداء المتميز الذي اعتاد عليه جمهوره.

أول تعليق لأكرم توفيق بعد إعلان إصابته 

وفي مقطع فيديو عبر إنستجرام كتب اللاعب أكرم توفيق: «واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»

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