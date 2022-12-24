ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين 12.2%

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم بشكل فعلي في البر الرئيسي الصيني 12.2 في المائة على أساس سنوي، ليسجل نحو 178.08 مليار دولار خلال الـ11 شهرا من العام الحالي، حسبما أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس.



كما أظهرت بيانات رسمية أصدرتها مديرية جمارك شنغهاي، زيادة حجم الواردات والصادرات مع إيطاليا 3.2 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 99.31 مليار يوان "نحو 14.25 مليار دولار" منذ يناير حتى نوفمبر. وبهذا تتجاوز إيطاليا فرنسا لتصبح ثانية، وفقا لوكالة الأنباء الصينة "شينخوا".



وفي الوقت الحالي، لا تزال ألمانيا أكبر شريك تجاري لشنغهاي من بين دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وذكرت جمارك شنغهاي أنه خلال الفترة المذكورة، تجاوز حجم التجارة الخارجية بين شنغهاي وألمانيا 232 مليار يوان، ما يمثل نحو ثلث إجمالي واردات وصادرات المدينة إلى الاتحاد الأوروبي.



وخلال الفترة نفسها، بلغت قيمة التجارة الخارجية لشنغهاي مع فرنسا 90.15 مليار يوان، بانخفاض 8.3 في المائة على أساس سنوي.



وفي غضون ذلك، تجاوز إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع شنغهاي 756.8 مليار يوان، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وبشكل ملحوظ، تصدرت سيارات الركاب الكهربائية النقية صادرات شنغهاي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت قيمة سلع السيارات 129.9 في المائة لتصل إلى 41.75 مليار يوان. كما زادت صادرات بطاريات الليثيوم أيون في بلدية شنغهاي بشكل مذهل بـ560.5 في المائة لتصل إلى 9.68 مليار يوان، حسب مديرية الجمارك المحلية.