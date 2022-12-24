المصريون يستحوذون على 84.2 % من إجمالي حجم التعاملات بالبورصة الأسبوع الماضي

استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نسبة 84.2 %من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال تعاملات الأسبوع الماضى بالبورصة.

و استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 7.5 %و العرب على 8.3 %وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و قد اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي قيمة 587 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية تعاملات العام سجل الأجانب صافي بيع بنحو 25 مليار جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة الاسبوع الماضي:

حقتت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية، وخسائر بلغت نحو 26.6 مليار جنيه على مدار تعاملات جلسات الاسبوع الماضي، التى شهدت فيه ارتفاع اسعار الفائدة 300 نقطة اساس.

وانخفض المؤشر “ egx30” الرئيسي بنسبة 4.35% إلى مستويات 14482 نقطة، وتراج المؤشر السبعيني “ egx70” متساوي الاوزان بنسبة 3.80% إلى مستويات 2755.19 نقطة، وخسر المؤشر egx100 الاوسع نطاقا بنسبة 3.30% إلى مستويات 4075.21 نقطة.

الاسهم الأكثر تداولا بالبورصة:

تصدر سهم التجاري الدولي قائمة أكثر 10 أسهم تداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيم تداولات 1.3 مليار جنيه.

واحتل المركز الثاني سهم المجموعة المالية هيرميس بقيم تداول 568 مليون جنيه، ثم سهم " فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات" بقيمة 440 مليون جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفي بقيمة 372 مليون جنيه.

واحتل المركز الخامس في القائمة سهم بالم هيلز للتعمير بقيمة 341 مليون جنيه، ثم سهم سيدى كرير للبتروكيماويات بقيمة 309 مليون جنيه.

وجاء سهم المصرية للاتصالات في المركز السابع بقيمة 288 مليون جنيه تلاه سهم دايس للملابس الجاهز بقيم تداولات 269 مليون جنيه، واحتل المركز التاسع والعاشر سهمي مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 248 مليون جنيه وحديد عز بقيم تداولات 230 مليون جنيه.

تراجع قيم التداولات:

وعلى صعيد قيم التداولات فقد انخفضت الاسبوع الماضي مقارنة بالاسبوع السابق، حيث بلغ إجمالي قيم التداولات نحو 12.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 4.4 مليون ورقة مالية منفذة على 373 ألف عملية الاسبوع الماضي، مقارنة 19.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 6.8 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 514 الاسبوع الماضي الاسبوع السابق.

القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة:

وتصدر قطاع خدمات مالية غير مصرفية قائمة القطاعات الاكثر تداولا بالسوق بقيم تداولات 2 مليار جنيه، تلاه قطاع عقارات بقيم تداولات 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بقيمة تداولات 1.5 مليار جنيه، وقطاع موارد اساسية بقيم تداولات 1.09 مليار جنيه، واحتل قطاع “ اتصالات واعلام ” المركز الخامس بقيمة تداولا 957 مليون جنيه.

البنك المركزي يرفع الفائدة:

وأعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس اليوم الخميس خلال اجتماع لجنه السياسات النقدية.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس الماضي رفع الفائدة على الايداع والاقراض لتصل إلى 16.25% و17.25% في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع وفقًا لأخر الأرقام الرس