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تمركز سيارات شفط المياه لمواجهة الأمطار المتوقعة في المنوفية (صور)

أحد سيارات شفط مياه
أحد سيارات شفط مياه الأمطار فى الشارع

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية حيث وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار المحتملة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة وشركة الكهرباء.

وتعرض مركز السادات أمس لسقوط أمطار متوسطة أدت إلي حدوث تجمعات مياه وعلي الفور تحرك فرع الشركة بمركز السادات لشفط تجمعات مياه الأمطار باستخدام معدات السركة حفاظًا على انتظام الحركة المرورية للمواطنين.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي هيئة الأرصاد رئيس شركة مياه الشرب الأرصاد الجوية مياه الشرب والصرف الصحي تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

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