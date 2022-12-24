ميلان واثق من تجديد عقد رفائيل لياو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي سيجتمع مع الوفد المرافق لنجمه البرتغالي رفائيل لياو من أجل مناقشة تجديد عقده.



وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن موضوع تجديد عقد لياو مازال حديث ميلان خاصة أن النجم البرتغالي سيعود إلى تدريبات الفريق عقب عطلة ما بعد كأس العالم في الأسابيع القليلة المقبلة أو حتى في الأيام القليلة المقبلة ومن المتوقع حدوث تطورات وفصول جديدة، حيث تخطط إدارة ميلان وممثلو لياو لعقد اجتماع قبل أو بعد العام الجديد مباشرة.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن هذه القمة ستشهد تقديم مالديني وماسارا اقتراحًا جديدًا وتهدف إلى تقديم صافي 7 مليون يورو لكل موسم مما يجعل لياو اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق بأكمله، حيث ستكون هذه ترقية مهمة للياو أيضًا الذي سيرى راتبه الحالي يتضاعف خمس مرات ومع ذلك فإن الأمر ليس بهذه البساطة.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن العقبة الأولى هي مختلف أصحاب المصلحة في مستقبل لياو البالغ من العمر 23 عامًا مثل والده المحامي تيد ديمفولا ووكيل الأعمال خورخي مينديز ثم هناك غرامة على سبورتنج لشبونة.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ميلان يتمتع بالثقة لأنه يؤمن بإرادة لياو وسيحاول مالديني وماسارا الاستفادة من أهمية أن ميلان مازال بإمكانه اللعب في نمو لياو مما يروج لفكرة أن ميلان يحتاج إلى لياو ولكنه يحتاج أيضًا إلى ميلان الذي لطالما دافع عنه وساعده على التطور رغم الانتقادات التي واجهها.

