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خبيرة تجميل تكشف أهمية استخدام زيت الورد للحفاظ على نضارة البشرة

توك شو
زيت الورد
زيت الورد

وجهت ياسمين غلاب، خبيرة التجميل، نصائح لكيفية العناية بالبشرة، من خلال استخدام زيت الورد.

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وقالت "ياسمين غلاب" خلال تصريحات إعلامية، مساء السبت، إنها قابلت نساء كثيرات يعانين من حب الشباب والندوب والنمش والتصبغ وكلها أمور تصيب البشرة في مرحلة المراهقة، إلا أن كل هذه المعاناة تراجعت لتصبح بشرتها أكثر نعومة وإشراقة.

وأشارت إلى أن هناك عدة أنواع من التصبغ، ومنها التصبغ الذي يكون نتيجة التعرض للشمس لساعات طويلة وهذا النوع ليس له علاج تجميلي، بينما التصبغ الناتج عن الجفاف حول منطقة الفم يمكن إصلاحه من خلال الإكثار من شرب المياه من أجل الترطيب.

 وأوضحت أنه من أجل العناية بالبشرة يجب استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحمل تركيبة ثلاثية تجمع بين الإنزيمات والأحماض وتقشير الجسم للكشف بشرة متوهجة.

ولفتت إلى أن هذا النوع من المستحضرات لطيف جدًا على جميع أنواع البشرة، لا سيما وأنه يتكون من مكونات خام، مؤكدة على أهمية اختيار منظف مناسب لنوع بشرتك فقد يصلح نوع لبشرة ولا يصلح لأخرى، لذلك لا يُعد نجاح أي نوع من شخص تأكيد على نجاحه على بشرتك.

وأكدت على أهمية الاحتفاظ والمواظبة على زيت الورد، لأنه يشفى البشرة ويرطبها دون أن يكون دهنيًا جدًا، فضلًا عن ضرورة تقشير الوجه مع الاعتماد على قناع علاج مكثف، والذي يعتمد على اللوز وقشر الليمون، وأيضًا التدريبات وتمارين الوجه ضرورية للبشرة.

العناية بالبشرة تقشير الوجه تقشير الجسم التجميل خبيرة تجميل التعرض للشمس نضارة البشرة

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