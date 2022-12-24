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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وسيف معدني

الاقتصاد
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة مصطفي الجندي مدير الإدارة، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة وسيف معدني وخنجر ذي نصل حاد، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. 
 

وفى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرانكفورت على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ألمانيا، تم الاشتباه في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود سيف وخنجر ذي نصل معدني حاد داخل إحدي الحقائب.

 

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