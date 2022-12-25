كاريزما أبو الروس وزغرودة منة عرفة ورقصات للصبح.. أجواء خارج السيطرة في خطوبة رنا رئيس ع الصحراوي (صور)

وسط آجواء وصفت بأنها خارج من البهجة والدعابة احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بخطوبتها على "يسري على" وذلك داخل إحدى الفيلات على طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

شارك في الإحتفال عدد كبير من الشباب من أصدقاء العروسين داخل الوسط الفني ومشاهير صناع المحتوى منهم منة عرفة ، ومحمد يسرى وشقيقته هنا نجلا الفنانة الراحل إبراهيم يسري، كارولين عزمي وهاجر الشرنوبي وإسراء الصياد وعزوز عادل وشقيقا العروس عبد الله ومنة ووالدتهم الماكيرة زينب حسن والفنان حلمي عبد الباقي والمهندس سامح ابو الفتوح وغيرهم .

وتالقت العروس رنا رئيس بفستاني سواريه من تصميم العالمي هاني البحيري وشهدت فقرات الحفل العديد من آجواء الإثارة منها تقديم حسن ابو الروس عدد من المهرجانات الشهيرة له و التي اضفت المزيد من البهجة وهي "كل الناس" ، " مليونير" و"شيكالاستيك" .. وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص المتتالية للعروسن واصدقائهما.

كما حرصت الفنانة منة عرفة وهاجر الشرنوبي على اهداء العروس رنا رئيس "زغرودة" مشتركة كتهنئة خاصة لصديقتهما المقربة.



المعروف أن رنا رئيس هي ابنة الماكيرة الشهيرة زينب حسن وشاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "موضوع عائلي" بجزئيه الأول والثاني مع النجوم ماجدالكدواني و محمد شاهين نور اللبنانية وسما إبراهيم وإخراج أحمد الجندي.