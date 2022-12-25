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أمطار ودرجات حرارة منخفضة.. اعرف حالة الطقس اليوم الأحد

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 40٪، وأمطار متوسطة نهارا قد تكون غزيرة مساء على شمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 70٪، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، متوسطة نهارا تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 19  درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.
 

ء هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة أمطار خفيفة حالة الطقس

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