أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية، عن استجابة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للطلب المقدم من أعضاء مجلس نواب محافظة الإسماعيلية بشأن دعم شبكات مياه الشرب المحرومة بالمحافظة وتوفير مياه صالحة للشرب حرصا علي صحة المواطنين.

وأشار عثمان إلى موافقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

علي دعم شبكات مياه الشرب المحرومة بمحافظة الإسماعيلية ب ٨ مليون و٨٨٨ الف جنيه، بشرط أن تكون الأعمال المطلوبة داخل الحيز العمراني.



كما تم مخاطبة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإصدار التعليمات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة للبدء في تنفيذ الأعمال المطلوبة وتحديد موعد الانتهاء من التنفيذ.

يشار إلي أنه سبق توفير ٧ ملايين و٢٢٥ الف و١٠٠ جنيه من بند المد والتدعيم خلال العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.البنك المركزي المصري يقرر تمديد مبادرة دعم شركات السياحة 3 أشهر

