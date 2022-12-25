يلا kora اونلاين مشاهدة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بث مباشر zamalek اليوم كورة لايف من العيار الثقيل ضمن مباريات الدوري المصري تجمع متصدر جدول الدوري الزمالك والمقاولون العرب يلا شوت في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين يسعي نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والابتعاد عن النادي الاهلي الذي يلعب اليوم ضد فيوتشر، وبعد غياب عن المباريات يدخل الزمالك هذه المباراة القوية لحصد الثلاث نقاط، مباراة الزمالك ضد المقاولون يوتيوب.

بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون العرب يلا شوت

مباراة الزمالك اليوم ضد المقاولون بث مباشر، سيستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة كبيرة الليلة، الثلاثاء 12 يوليو، عندما يستضيف الفرسان البيض المنافسين، المتعاقدون لدور الـ 24 من الدوري المصري اليوم، مع المتصدر. نتطلع إلى إعادة التأكيد على أن الأرقام فوقهم الضيوف، بعد فوزهم بمرحلة هدفين، هدف واحد، حيث يبحث ذئب الجبل عن مفاجأة ويعطل مسيرة الجيش الأبيض. رابط مشاهدة مباراة الزمالك على الهواء مباشرة من قناة JUST Sports على اليوتيوب اليوم.

مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر اليوم يوتيوب

مباراة الزمالك مباشرة الليلة يدخل نادي المقاولون العرب هذه المباراة ويريد تحقيق نتيجة إيجابية لكن المنافس اليوم ليس سهل بل هو متصدر الدوري المصري حتي الآن وكشف الطاقم الطبي لفريق الزمالك الأول، عن استبعاد ثلاثة أشخاص هم محمود الله وحازم إمام وحمزة تراوتي من مواجهة المقاول العربي اليوم بسبب الإصابة مما يجعلهم لا يستطيعون اللعب الليله، كما أوضح، يمكن أن يكون الأول عادة أشكال، ولكن المعدات يفضل الفنيون السماح له بالراحة والتعافي، في حين تم استبعاد ثنائي حازم إمام ومات لاوتي لأسباب فنية لكن حالتهم البدنية كانت جاهزة، لكن البرتغالي جيسفالدو فيريرا لم يختارهم للمنتخب الذي سيخوض مباراة حاسمة ضد الفريق الذئاب، مباراة الزمالك والمقاولون الان يوتيوب.

مباراة الزمالك والمقاولون بث مباشر اليوم موقع جول العرب on time sport

يلا شوت مباراة الزمالك ضد المقاولون في الدوري المصري العام الفرسان البيض جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة، وهو مستميت لتجاوز عقبة المقاول لتحقيق فوز سيكون هدية ثمينة لجمهوره، خاصة بعد أن معظم اللاعبين برأسهم. أحمد فتوح جاهز وسيحضر اليوم باستثناء النجم المركزي إمام إشعاع عاشور، بعنصر الخبرة المتمثل بثلاثي بن شرقي وحكابالا وزيزو، فيما يحتل المقاولون العرب المركز 16 برصيد 20 نقطة، ويسعى المدرب محمد عواد

يلا شوت بث مباشر الزمالك والمقاولون في الدوري المصري

يدرك الزمالك ولاعبيه أهمية الحصول على ثلاث نقاط للمقاولين اليوم بعد أن غاب الفريق أكثر من أسبوعين من اللعب الرسمي. إذا تم تحقيق ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ مطلع الألفية، عندما تمكن الفريق من الفوز بالبطولات في عامي 2003 و2004.

الزمالك ضد المقاولون العرب يوتيوب

مباشرة مباراة الزمالك والمقاولون بقيادة المدير الفني المحلي محمد عودة، تراهن على تجربة المهاجم أحمد علي والجناح الكولومبي لويس إدواردو والموريتاني مامادو نياس المتعافي مؤخرًا من الإصابة ليهز دفاع الأبيض ويخلق. فرصة خطيرة على مرمى محمد عوض كذئاب خاسرة جديدة يمكن أن يضع جبل اليوم الفريق في مكان صعب على قمة الجدول ويهدد بالهبوط مبكرًا.