كورة لايف ontime sports بث مباشر الزمالك ضد المقاولون العرب مشاهدة مباراة zamalek موعد مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز، حيث يطمح فريق الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين على التوالي إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه من خلال حلوله ضيفًا من العيار الثقيل على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالعاصمة المصرية القاهرة عندما يلتقي مع مضيفه فريق المقاولون العرب في مساء اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022.

قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزمالك ضد المقاولون العرب، الزمالك يجد نفسه حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة من 8 جولات بعد فوزه في ست مباريات مقابل السقوط في فخ التعادل في مباراتين، دون أن يتعرض إلى الخسارة في أي مباراة على الإطلاق، وعلى صعيد معدل الأهداف استطاع أن يسجل 17 هدفًا في مرمى منافسيه مقابل دخول ثلاثة أهداف فقط لا غير في شباكه، بينما يتواجد المقاولون العرب في الوقت الراهن في المركز السابع في الترتيب برصيد 11 نقطة من 8 جولات جمعها من خلال انتصاره في مباراتين مقابل الخسارة في لقاء وحيد فقط لا غير، كما تجرع مرارة الهزيمة في خمس مباريات أخرى، وعلى صعيد معدل الأهداف نجح في إحراز 8 أهداف في مرمى منافسيه مقابل دخول نفس عدد الأهداف في شباكه.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز



تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في مساء اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب عثمان أحمد عثمان بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:

الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر شبكة قنوات ON TIME SPORTS المصرية على القمر الصناعي نايل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

حيث تذاع مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب تحديدًا عبر قناة ON TIME SPORTS HD الأولى المجانية، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق المصري مؤمن حسن.