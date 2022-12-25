يلا Zamalek شوت كورة مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب لايف yalla shoot اونلاين بث مباشر يلعب فريق الزمالك مساء اليوم الأحد 25/12/2022 أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وستنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت “2”، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة بتوقيت مصر.



يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة فريق المقاولون العرب، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع، بث مباشر لمباراة الأبيض أمام نظيره المقاولون العرب في الدوري العام.

وكان لاعبو القلعة البيضاء، قد نجحوا في تحقيق فوزًا كبيرًا على حرس الحدود برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره المقاولون العرب، على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20، بعد خوض 8 مباريات حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين.