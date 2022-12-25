كورة ستار يوتيوب ahly مشاهدة مباراة الاهلي ضد سموحة بث مباشر on sport لايف يلا شوت شاهد هدف الأهلي

بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري، اليوم الأحد، والتي تقام على ملعب ستاد السلام الدولى، في قمة مباريات الإسبوع التاسع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2022.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري المصري

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، كريم فؤاد، محمد هاني.

احمد عبد القادر، برونو سافيو، حسين الشحات، محمد فخري، حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، شادي حسين، بيرسي تاو، محمد شريف.

التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام فيتوشر في الدوري المصري

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط دفاعي: محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – علي معلول.

لاعب الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي

لاعب الوسط المهاجم: أحمد عبد القادر – برونو سافيو – كريم فؤاد.

الخط الأمامي: محمد شريف.

غيابات الأهلي أمام فيوتشر في الدوري المصري

الجنوب أفريقي بيرسي تاو وطاهر محمود طاهر وأكرم توفيق بداعي الإصابة.

ويواصل عمار حمدي فترة التأهيل للعودة قريبا والمشاركة مع الفريق الأحمر.



كما يغيب مصطفى سعد ميسي للإصابة بشد في الأمامية، ويستمر استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا لقضاء فترة الإيقاف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة بالدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة هى شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المصرية، الحاصلة على حقوق بث ونقل جميع مباريات الدوري المصري هذا الموسم، والتي تتيح إمكانية مشاهدة هذه المباراة عبر قناة “On Time Sport HD1”.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2023/2022



المركز الأول: الأهلي برصيد 22 نقطة.

المركز الثاني: الزمالك برصيد 20 نقطة.

المركز الثالث: فيوتشر برصيد 18 نقطة.

المركز الرابع: الاتحاد السكندري برصيد 18 نقطة.

المركز الخامس: بيراميدز برصيد 18 نقطة.

المركز السادس: غزل المحلة برصيد 16 نقطة.

المركز السابع: المقاولون العرب برصيد 11 نقطة.

المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا برصيد 11 نقطة.

المركز التاسع: طلائع الجيش برصيد 10 نقاط.

المركز العاشر: المصري البورسعيدي برصيد 8 نقاط.

المركز الحادي عشر: فاركو برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني عشر: سموحة برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث عشر: الداخلية برصيد 7 نقاط.

المركز الرابع عشر: البنك الاهلي برصيد 6 نقاط.

المركز الخامس عشر: الإسماعيلي برصيد 6 نقاط.

المركز السادس عشر: إنبي برصيد 6 نقاط.

المركز السابع عشر: أسوان برصيد 6 نقاط.

المركز الثامن عشر: حرس الحدود برصيد 3 نقاط.