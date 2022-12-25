اون سبورت kora live مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر كورة في العارضة yall shoot بث مباشر ahly مباراة الاهلي وسموحة في دوري مصر الممتاز الذي تحتدم فيه المنافسة إن كان فيما يخص فرق الصدارة أو الفرق المهددة بالهبوط. تابع معنا في السطور القادمة أهم التفاصيل عن القمة المنتظرة ضمن منافسات الجولة الـ 9 من الدوري المصري الممتاز بكرة القدم إضافة للكثير من التفاصيل حول مباريات الجولة وسلم الترتيب.

مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت

مباراة الأهلي وسموحة تعد من المباريات المهمة اليوم الأحد وهذا يعود بكل تأكيد للجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي القاهري، والذي يتربع على عرش صدارة الدوري المصري لهذا الموسم.

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القنوات الناقلة مباراة الأهلي وسموحة

يواجه فريق الأهلي مع سموحة في غمار منافسات الدوري المصري الذي تبثه قنوات أون سبورتس. حيث تعتبر القناة المصرية المشهورة الناقل الحصري للمباريات التي تلعب لحساب الدوري المصري لكرة القدم. تعرف معنا على أهم المحطات والمنصات الناقلة لمباراة الأهلي مع سموحة من خلال القائمة التالية:

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وسموحة

يواجه فريق الأهلي مع سموحة في غمار منافسات الدوري المصري الذي تبثه قنوات أون سبورتس. حيث تعتبر القناة المصرية المشهورة الناقل الحصري للمباريات التي تلعب لحساب الدوري المصري لكرة القدم. تعرف معنا على أهم المحطات والمنصات الناقلة لمباراة الأهلي مع سموحة من خلال القائمة التالية:

خصوصية مباراة الأهلي وسموحة

يلتقي النادي الأهلي الذي يدربه المدير الفني السويسري مارسيل كولر نظيره سموحة وهو أمام تحدي كبير، وهو البقاء على مسيرة إضافة النقاط لرصيده دون تعثر وترك الفرصة لمنافسه الزملكاوي باعتلاء صدارة الترتيب العام.

أما عن فريق سموحة فطموحاته مختلفة عن الاهلى حيث يقبع الفريق في مرتبة متأخرة ويجد نفسه في اختبار صعب أمام نادي القرن وعلى أرضية ملعب السلام معقل الأهلي القاهري في مباراة ترجح فيها كفة المارد الأحمر.

نتائج مباريات الجولة التاسعه من بطولة دوري مصر الممتاز

قبل بداية مباراة الاهلي وسموحه أقيمت العديد من اللقاءات الهامة بالدوري المحلي، حيث نجح اتحاد الإسكندري في مباراة البارحة بتحقيق الفوز على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، بينما كان فوز الداخلية على بيراميدز مفاجئًا بعض الشيء في مباراة الأمس، وكان التعادل سيد الموقف في مباراة فيوتشير مع الطلائع. وكذلك كان الأمر في مباراة فاركو الذي قابل غزل المحلة.

وتتجه الأنظار حاليا إلى إلى مباراة الزمالك مع المقاولون العرب حيث تشتعل المنافسة على الصدارة بين الغريمين التقليدين وهماالفريقين القاهريين الأهلي والزمالك. ويسعى فيها الزملكاوي لتشديد الخناق على الأهلي وإبقاء صراع الصدارة مشتعلًا.