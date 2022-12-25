بعد واقعة السوبر.. تفاصيل الحالة الصحية لعادل شكل كبير مشجعي الاتحاد الاسكندري

تصدر اسم عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري تريندات جوجل، حيث تعرض عادل شكل للإصابة بسبب حادث مباراة السوبر عقب سقوط أحد المنصات بالجماهير وإصابة عدد من الجمهور الذي تم نقله إلى أكثر من مستشفى، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل حالة الصحية لعادل شكل.

الحالة الصحية لعادل شكل كبير مشجعي الاتحاد الاسكندري

خرج جميع مصابي نادي الاتحاد من مستشفى 6 أكتوبر، ومن بينهم كبير مشجعي نادي الاتحاد عادل شكل، والذي يعرف بلقب "الزعامة" بين أنصار النادي، عقب استقرار حالته الصحية.

وأوضحت التقارير الطبية بمستشفى 6 أكتوبر أن حالة كبير مشجعي الاتحاد عادل شكل كانت مستقرة عند دخوله المستشفى، وأجرى بعض الأشعة للاطمئنان عليه، وغادر المستشفى بعد إصدار التقرير الطبى.

جاء ذلك بعد إصابة عادل شكل فى حادث سقوط حاجز حديدى فى مباراة الاتحاد السكندرى والأهلى فى كأس السوبر المصرى، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وخلال وجوده بالمستشفى، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونجم الاتحاد والزمالك السابق محمد عبد المنصف "أوسة"، على زيارة شكل للاطمئنان عليه، خاصة بعد تداول صورة قديمة له أثناء إصابته بجرح في الوجه.

وقد حرص مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، على التواجد بمستشفى 6 أكتوبر لمتابعة حالة الجماهير، الذين أصيبوا عقب سقوط حاجز حديدي بمدرج صالة الدكتور حسن مصطفى خلال مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في كأس السوبر المصري.

وأكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الإتحاد السكندري، أن أغلب الإصابات بين جماهير الإتحاد، بسيطة ويتم التعامل معها حاليًا بالمستشفى، وتوجد حالتان فقط بين الجماهير يتلقيان العلاج.