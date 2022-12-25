محامية المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد تفجر مفاجأة عن القاتل (فيديو)

كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة جنايات الأحداث سابقًا ومحامية المتهمة بقتل والدتها بالاشتراك مع صديقها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، عن أن عشيق موكلتها نورهان خليل الطفل الذي يبلغ من العمر 14 عامًا ويدعى حسين قام بفض غشاء بكارتها، ووقعت تحت سطوته، وكانت تحافظ على سمعتها رغم ذلك.

المتهم كان يريد إثبات رجولته أمام فتاة بورسعيد

وأضافت “الفضالي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حازم عصام، ببرنامج "القضية"، المذاع على قناة "الشمس"، أن المتهم كان يريد إثبات رجولته أمامها، وكان دائم الكلام والحركة في الشارع كل دقيقة أمامها وأوهمها أنه العاشق الذي لديه استعداد لفعل كل شيء من أجلها.

نورهان لم تقتل والدتها

وشددت المستشارة هايدي الفضالي، على أن نورهان لم تقتل والدتها وهذه كلمة حق والكل يعرف ذلك عني فالهجوم عليّ في غير محله، وأنا أتحدث عن أركان جريمة قتل عمد، مؤكدة أنها تريد أن ترسل رسالة لكل بنت ألا تسمح أن يضحك ويسيطر عليها أحد، لأنه سيهددها في كل لحظة ويخيفها، وبالتالي تنتهي بكارثة سواء بقتلها مثل نيرة أشرف وغيرها، أو تفقد أعز ما تملك مثل نورهان وأمها.

لا أريد أن تعدم فتاة بورسعيد

وأشارت إلى أنها لا تريد شنق بنت وخلاص ونرعب مجتمع بأكمله، قائلة: "أنا عندما أتحدث أريد أن أطمأن كل أم باتت تخاف من ابنتها، وعايزة أقول لا تخافي ربيها صح أنتي مش بتربي عدو".