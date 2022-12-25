بـ 100 مليار يورو.. الجزائر توقع أضخم ميزانية في تاريخها

وقع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، على قانون الميزانية لعام 2023، قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، حسبما بثت وسائل الإعلام الحكومية.

وتُعد ميزانية 2023 الأضخم من نوعها في تاريخ الجزائر، حيث تخطت قيمة ما يعادل 100 مليار دولار.

وحضر التوقيع أبرز الشخصيات الوطنية، منها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة ومحمد بوغالي، رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضاء الحكومة.

وكان وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أعلن عن أن بلاده أبدت رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على أسعار الغاز، قائلا إنه خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق.

وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها لأوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022.