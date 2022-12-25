إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية

أصيب ٧ أشخاص، مساء اليوم الأحد، بإصابات متفرقة بالجسد، ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى.



تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد إصابة ٧ أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.



على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث.