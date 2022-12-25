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آخر كلام.. فيريرا يحسم مصير صفقة عبد الله السعيد

الفجر الرياضي
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة التفاوض مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز تمهيدا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

آخر كلام.. فيريرا يحسم مصير صفقة عبد الله السعيد
 

وأكد المصدر أن مجلس إدارة النادي مازال يرغب في التعاقد مع عبد الله السعيد لتعزيز صفوف الأبيض نظرا للقدرات الفنية التي يمتلكها اللاعب.

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وأشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة استطلع رأي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الذي أبدى تحفظه على حسم الصفقة نظرا لمشاركة عبد الله السعيد مع بيراميدز في بطولة الكونفدرالية مما يعني عدم أحقيته في المشاركة مع الابيض بدوري الأبطال.

وأوضح المصدر أن المدير الفني أخطر إدارة النادي رفضه التعاقد مع أي لاعب لن يستطيع المشاركة مع الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
 

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