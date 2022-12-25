1.48 تريليون دولار رصيد القروض في شنغهاي بنهاية نوفمبر.. ارتفع 9.2 %

سجل رصيد القروض في بلدية شنغهاي، شرقي الصين، 10.33 تريليون يوان "1.48 تريليون دولار" في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بما في ذلك جميع العملات، محققا زيادة بنسبة 9.2 في المائة على أساس سنوي.



وقال المكتب الرئيس لبنك الشعب الصيني في شنغهاي إن رصيد القروض باليوان الصيني بلغ 9.61 تريليون يوان في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، بزيادة 10.7 في المائة عن العام الماضي.



كما بلغ رصيد قروض العملات الأجنبية 99.9 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بانخفاض 17.9 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وارتفع رصيد ودائع شنغهاي حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 11.9 في المائة عن العام الماضي إلى 19.18 تريليون يوان.



وفي غضون ذلك، تجاوز إجمالي التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع شنغهاي 756.8 مليار يوان، بزيادة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبشكل ملحوظ، تصدرت سيارات الركاب الكهربائية النقية صادرات شنغهاي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت قيمة سلع السيارات 129.9 في المائة لتصل إلى 41.75 مليار يوان.



كما زادت صادرات بطاريات الليثيوم أيون في بلدية شنغهاي بشكل مذهل بـ560.5 في المائة لتصل إلى 9.68 مليار يوان، حسب مديرية الجمارك المحلية.



من جهة أخرى، ارتفع إجمالي قيمة المنتجات المسجلة من قبل جمعية إدارة أصول التأمين في الصين، وهي منظمة لصناعة إدارة أصول التأمين في البلاد، بلغ 921.94 مليار يوان "132.1 مليار دولار" خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) لـ2022.



وقالت الجمعية إنه من بين 462 مشروعا تم تسجيلها خلال تلك الفترة، تم تسجيل 429 مشروعا لخطط استثمار الديون، و17 مشروعا لخطط استثمار الأسهم، بحجم تمويل بلغ 759.24 مليار يوان و51.49 مليار يوان على الترتيب.



وتم إنشاء ما مجموعه 16 صندوقا للتأمين على الأسهم الخاصة خلال تلك الفترة، بحجم تمويل بلغ 111.21 مليار يوان. وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قامت الجمعية بتسجيل 2815 منتجا بحجم تمويل إجمالي بلغ 6.21 تريليون يوان.



وأظهرت بيانات رسمية أن إيرادات ضريبة الطوابع في الصين ارتفعت بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي إلى 412.4 مليار يوان "59.07 مليار دولار" في الأشهر الـ11 من هذا العام.



وقالت وزارة المالية إن إيرادات ضريبة طوابع تداول الأسهم ارتفعت بنسبة 3 في المائة عن العام الماضي إلى 254.9 مليار يوان خلال هذه الفترة.



كما أظهرت البيانات أن الإيرادات المالية للصين بلغت نحو 18.55 تريليون يوان. ويمثل الرقم انخفاضا بنسبة 3 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث نمت الإيرادات المالية بنسبة 6.1 في المائة عن العام الماضي باستثناء تأثير استرداد ائتمانات ضريبة القيمة المضافة. يشار إلى أن قيمة المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها مع الصين بلغت 1.31 تريليون يوان، نحو 188 مليار دولار أمريكي، في الأشهر الـ11 من هذا العام، بزيادة 0.6 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوزارة التجارة.



وقد زادت الإيرادات الكاملة للمشاريع الأجنبية المتعاقد عليها بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 893.39 مليار يوان خلال هذه الفترة.



وبلغ حجم المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها التي وقعتها الشركات الصينية في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 98.19 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي إيرادات الأعمال 71.95 مليار دولار أمريكي.



تغطي المشاريع الأجنبية المتعاقد عليها مختلف الصناعات، مع التركيز على قطاعات النقل والبناء وهندسة الطاقة والبتروكيماويات. وفي سياق متصل، أظهرت أرقام واردة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن حجم إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون تجاوز 580 جيجاواط/ساعة في فترة كانون الثاني (يناير) - تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.



وتجاوز خصوصا حجم إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة في السلع الاستهلاكية 84 جيجاواط/ساعة، فيما بلغت القدرة المركبة لبطاريات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة نحو 224 جيجاواط/ساعة في 10 أشهر من هذا العام.



وقفزت صادرات هذه البطاريات بنسبة 87 في المائة على أساس سنوي، حسب الوزارة. وجاء ازدهار صناعة بطاريات الليثيوم-أيون وسط تزايد طلب المستهلكين على مركبات الطاقة الجديدة.



وفي فترة كانون الثاني (يناير) - تشرين الثاني (نوفمبر)، بيع ما مجموعه 5.03 مليون وحدة من مركبات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة عبر قنوات البيع بالتجزئة في أنحاء الصين، بزيادة 100.1 في المائة على أساس سنوي، وفقا للجمعية الصينية لمركبات الركاب.



على صعيد آخر، قال لو جيوي وزير المالية الصيني السابق، إن بلاده قد تحتاج إلى تحديد هدف أكبر للعجز في الميزانية، تتجاوز نسبته 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل، بينما تسعى الدولة إلى تحسين أدائها الاقتصادي.



ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن لو قوله أمس، في المنتدى الصيني لإدارة الثروات، إن السياسة المالية يجب أن تستمر في التركيز على خفض الضرائب والرسوم، وذلك حسب ما ورد في تقرير نشر في صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال".



وستكون نسبة العجز التي تزيد على 3 في المائة، أعلى من الهدف المحدد لهذا العام، والبالغ نسبتها 2.8 في المائة. واقترح زيادة الحصة للحكومات المحلية لإصدار سندات خاصة.



وقال لو، الذي استقال من منصب وزير المالية في 2016، إنه لا يزال من الممكن استخدام جزء من ذلك لخفض الديون الضمنية المستحقة على الحكومات المحلية.