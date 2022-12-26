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"علاقتك مع مديرك تتحسن".. توقعات برج الحوت 26 ديسمبر 2022

الفجر الفني
بوابة الفجر

 

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2022.

 

ونوفر لكم في بوابة الفجر الالكترونية حظك اليوم الأثنين 26 ديسمبر 2022 وتوقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.

 

ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2022.

 

برج الحوت:

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حظك اليوم.. توقعات برج الحوت الأحد 25 ديسمبر 2022

تشعر بالارتياح الشديد في العمل، الأمور جيدة وعلاقتك مع المدير في تحسن بسبب قدراتك وطاقتك الايجابية في العمل.

 

 تشعر بالذنب نحو أحد الأصدقاء بسبب كلامك اللاذع الذي وجهته له، عليك الاعتذار واعادة العلاقات بينكما، انتبه لصحتك ومارس الرياض.

 

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حظك اليوم.. توقعات برج الحوت الأحد 25 ديسمبر 2022

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