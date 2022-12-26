تعرف على تفاصل طقس الاثنين ومناطق سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، على مختلف محافظات الجمهورية، متوقعة استمرار سقوط الأمطار التي تصل حد السيول في بعض المناطق.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إنه “من المتوقع أن يستمر فرص سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء اليوم الاثنين".

وأضافت البيان، أن الأمطار من المتوقع أن تقل حدتها لتصبح خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناه".

وبحسب هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تمتد الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

وحول درجة الحرارة، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية.