مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون متاحة مباشرة عبر تردد قناة SSC SPORTS الآن

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر الحالي وهي التي تجمع بينهما على ملعب الملك عبد الله الرياضي في لقاء مرتقب وقوي بينهم لحساب مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي يلا شوت.

- موعد مباراة الاتحاد والتعاون

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والتعاون مساء الاثنين في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والساعة السادسة بتوقيت السعودية والدوحة والثامنة بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.

- ترتيب الاتحاد والتعاون في الدوري

ويحتل العميد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة بعد 5 انتصارات و3 تعادلات ولم يخسر بينما يأتي نظيره التعاون في المركز الرابع برصيد 20 نقطة حيث فاز خلال 6 مباريات وتعادل مرتان وخسر لقاء وحيد.

- اخر نتيجة لمباراة الاتحاد في الدوري

وحقق الاتحاد فوزا مهما على نظيره الوحدة بهدف نظيف سجله أحمد حجازي من تمريرة صنعها له ايجور كورونادو في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الثامنة بالدوري السعودي للمحترفين "محمد بن سلمان".

- القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

وأعلنت مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات الدوري عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف بث مباشر دون تقطيع.

- تشكيل الاتحاد المتوقع أمام التعاون

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: الشنقيطي، شراحيلي، حجازي، بامسعود

خط الوسط: العبود، طارق حامد، كورونادو، كوستا.

خط الهجوم: حمدلله، رومارينيو.

