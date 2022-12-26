يلا شوت Arsenal مشاهدة مباراة ارسنال ووست هام بث مباشر Yalla Shoot live في الدوري الانجليزي رابط ماتش ارسنال NOW

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة أرسنال ووست هام يونايتد اليوم الاثنين الموافق 26 ديسمبر الحالي وهي التي تجمع بينهما على ملعب الامارات لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز يلا شوت بقيادة ميكيل أرتيتا.



- موعد مباراة أرسنال ووست هام

وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال ووست هام يونايتد مساء الاثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية والدوحة والثانية عشر بتوقيت أبو ظبي عبر يلا لايف الجديد.



- نتيجة اخر مباراة لأرسنال في الدوري

وفاز المدفعجية على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهم مارتن اوديجارد هدفان في اللقاء الذي جمعهم بالجولة السادسة عشر.

- ترتيب أرسنال ووست هام في الدوري

ويحتل الجانرز المركز الأول ويتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 37 نقطة بعد 12 فوز وتعادل وهزيمة بينما يأتي وست هام في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل مرتان وخسر تسعة.



- القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ووست هام

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية عن امتلاكها حقوق بث واذاعة مباريات الدوري عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر كورة لايف بث مباشر دون تقطيع.



كما يوجد عدد من القنوات المفتوحة وهم كالتالي:-

TVPlay Sports التردد – 11804 أفقي معدل الترميز – 27500 القمر – Astra 4A.

قناة Varzish Sport التردد – 11843 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر -Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv التردد- 11293 عمودي معدل الترميز – 27500 القمر- AzerSpace 46°E.



قناة Idman التردد – 11169 أفقي معدل الترميز – 20400 القمر -AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh التردد – 11555 عمودي معدل الترميز – 30000 القمر – Intelsat 62°E.

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

قناة beIN Sports France 1 HD

Astra 19.2°E – 11856 V 29700

- تشكيل أرسنال المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: هولدينج، وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: اوديجارد، بارتي، شاكا.

خط الهجوم: فييرا، نكيتاه، نيلسون.

