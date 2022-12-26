روابط يلا شوت.. بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا Twitter شغال الآن || مشاهدة مباراة Liverpool vs Aston Viilla كورة لايف فور هدف صلاح Yalla Shoot

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا، اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر، وهي التي تجمع بينهما على ملعب استاد فيلا بارك، لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ينطلق لقاء ليفربول وأستون فيلا يوم الأثنين 26 ديسمبر 2022، في الدوري الانجليزي في تمام الساعة 7:30 مساءً.

ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا، لمشاهدة المباراة أضغط هنا.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، حيث خاض الفريق 14 مباراة حتى الآن، حقق الفوز خلال ستة مواجهات، وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات، وانتهت أربعة مباريات أخرى بنتيجة التعادل.

في الوقت ذاته يدخل فريق أستون فيلا اللقاء محتلًا المركز الـ12 في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة، بعد الفوز الأخير الذى حققه على برايتون بهدفين مقابل هدف.

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موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين ليفربول وأستون فيلا، اليوم الإثنين، في السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، عبر رابط يلا لايف.

نتيجة آخر مباراة خاضها ليفربول

ويدخل الريدز اللقاء بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها أمام مانشتسر سيتى ووداعه بطولة كأس الرابطة الإنجليزى بثلاثة أهداف مقابل هدفين من دور الـ16.

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، ربيرتسون

خط الوسط: هيندرسون، فابينهو، ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كارفالو

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: يونج إزري كونسا، كالوم تشامبرز، أوجوستينسون.

خط الوسط: آرون رامسي، بوبكر كامارا دوجلاس لويز

خط الهجوم: جون ماكجين، أولى واتكينز، داني إنجز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

وتُنقل المباراة بث مباشر دون تقطيع عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتيح إمكانية مشاهدة هذه المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة "beIN Sports Premium HD1" المشفرة.

معلق مباراه ليفربول وأستون فيلا بث مباشر

أعلنت إدارة قناة beIN Sports عن تعيين المعلق يوسف سيف للتعليق على أحداث مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز.

كورة لايف بث مباشر دون تقطيع

تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

