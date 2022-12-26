يلا صلاح.. بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر Kora Al Arab مشاهدة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا جودة عالية دون تقطيع هدف Salah

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي روابط البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا، اليوم الإثنين الموافق 26 ديسمبر، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

وينطلق لقاء ليفربول وأستون فيلا يوم الأثنين 26 ديسمبر 2022، في الدوري الانجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، عبر رابط يلا لايف الجديد.

ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا، لمشاهدة المباراة أضغط هنا.

ويدخل الريدز اللقاء بعد الهزيمة الأخيرة التى تلقاها أمام مانشتسر سيتى ووداعه بطولة كأس الرابطة الإنجليزى بثلاثة أهداف مقابل هدفين من دور الـ16.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق أستون فيلا المركز الـ12 في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة.

كورة لايف بث مباشر دون تقطيع

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد، فان دايك، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: هيندرسون، فابينهو، ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كارفالو

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

خط الدفاع: يونج إزري كونسا، كالوم تشامبرز، أوجوستينسون.

خط الوسط: آرون رامسي، بوبكر كامارا دوجلاس لويز

خط الهجوم: جون ماكجين، أولى واتكينز، داني إنجز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

وتُنقل المباراة بث مباشر دون تقطيع عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتيح إمكانية مشاهدة هذه المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة "beIN Sports Premium HD1" المشفرة، بتعليق يوسف سيف.

كورة لايف بث مباشر دون تقطيع

تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

التردد: 11804 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 4A

قناة Varzish Sport

التردد: 11843 عمودي

معدل الترميز: 27500ص

القمر: Y1A

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: AzerSpace 46°E

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555 عمودي

معدل الترميز: 30000

القمر: Intelsat 62°E

بث مباشر مباراة ليفربول وأستون فيلا دون تقطيع

ملعب مباراه ليفربول وأستون فيلا

بينما تقام مباراة ليفربول واستون فيلا في إطار مباريات الاسبوع السابع عشر من الدوري الانجليزي الممتاز، على ارضية ملعب استاد فيلا بارك.

