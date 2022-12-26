بث مباشر Telegram مباراة الهلال ولنصر الدوري السعودي || متابعة مباراة الهلال والنصر كورة لايف اتش دي Hilal GOAL || رابط تويتش سريع مشاهدة الهلال والنصر لايف

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " روابط مشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الهلال في الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي 2023.


موعد مباراة النصر ضد الهلال في دوري روشن السعودي
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره نادي الهلال في الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك مساء اليوم الأحد السادس عشر من ديسمبر 2022.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي علي ملعب استاد "مرسول بارك".

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لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا


تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة النصر في دوري روشن السعودي
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: سعود عبدالحميد - محمد جحفلي - جانج هيون سو - ناصر الدوسري
خط الوسط: كويلار - كنو - كاريلو
خط الهجوم: ماريجا - إيجالو - ماتيوس بيريرا


تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين
حراسة المرمى: أوسبينا
خط الدفاع: جيسلان كونان - علي لاجامي - ألفارو جونزاليس - سلطان الغنام
خط الوسط: خالد الغنام - عبد الله الخيبري - لويس جوستافو - سامي النجعي
خط الهجوم: فينيست أبو بكر - أندرسون تاليسكا
 

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