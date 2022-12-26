روابط بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر الآن بث مباشر في الدوري السعودي يلا شوت.. تابع لايف HD PLUS تويتر ماتش الهلال والنصر اتفرج هدف سالم الدوسري

تنقل فعاليات مباراة الهلال ضد النصر عبرشبكة قنوات SSC الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن في الوطن العربي، وذلك من خلال شاشة قناة SSC Sports hd 1.

موقف الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

يتربع النصر على عرش صدارة دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يدخل فريق الهلال المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

معلق مباراة الهلال والنصر اليوم في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب اليوم بين الهلال والنصر، المعلق الرياضي الكبير فهد العتيبي الذي تم تعيينه من قبل شبكة قنوات SSC





قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نيل سات

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر في دوري روشن السعودي

- تردد 12523

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4



قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات

- تردد 11747

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

القمر الصناعي عرب سات

التردد 12418

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4