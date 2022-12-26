يلاشوت Telegram بث مباشر مباراة الهلال والنصر|| هدف سالم الدوسري العالمي || رابط تويتر دون توقف ماتش النصر والهلال Kora4Live

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الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

يضرب فريق الهلال السعودي بقيادة رامون دياز موعدًا ناريًا أمام نظيره فريق النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023/2022، وهي ثاني الجولات التي انطلقت بعد العودة فترة التوقف التي دامت أكثر من شهر بسبب انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم "قطر 2022".


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، بث مباشر مباراة الهلال والنصر اليوم الإثنين 26-12-2022 في دوري روشن السعودي، وذلك بالإضافة لموعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة وموقف الفريقين.

لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا


يلا شوت yalla shoot موعد مباراة الهلال والنصر فيلا اليوم في دوري روشن السعودي


ومن المقرر أن يلتقي الهلال بكتيبة النصر مساء اليوم، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.


ملعب مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي

وسيحتضن ملعب استاد "مرسول بارك"، فعاليات اللقاء المرتقب بين فريق الهلال وبين نظيره فريق النصر، اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.
 

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