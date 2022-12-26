بث مباشر Twitter.. مشاهدة مباراة الهلال والنصر يلا شوت في الدوري السعودي.. بث مباشر الهلال الآن Hilal vs Nasr كورة لايف اون لاين هدف تاليسكا

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الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر اليوم في دوري روشن السعودي دون تقطيع لموسم 2022، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي، والتي ستجمع بينهم بملعب استاد مرسول بارك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.
 

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات SSC الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري روشن في الوطن العربي، وذلك من خلال شاشة قناة SSC Sports hd 1.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا


معلق مباراة الهلال والنصر اليوم في دوري روشن السعودي
ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء المرتقب اليوم بين الهلال والنصر، المعلق الرياضي الكبير فهد العتيبي الذي تم تعيينه من قبل شبكة قنوات SSC.


تشكيل مباراة الهلال والنصر اليوم في دوري روشن السعودي
أولًا: تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر:-
من المتوقع أن يتسلح فريق الهلال بقيادة رامون دياز بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفاع: سعود عبدالحميد - محمد جحفلي - جانج هيون سو - ناصر الدوسري
خط الوسط: كويلار - كنو - كاريلو
خط الهجوم: ماريجا - إيجالو - ماتيوس بيريرا


ثانيًا: تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال:-
ومن المتوقع أن يتسلح فريق النصر بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: أوسبينا
خط الدفاع: جيسلان كونان - علي لاجامي - ألفارو جونزاليس - سلطان الغنام
خط الوسط: خالد الغنام - عبد الله الخيبري - لويس جوستافو - سامي النجعي
خط الهجوم: فينيست أبو بكر - أندرسون تاليسكا


موقف الهلال والنصر في دوري روشن السعودي
ويدخل فريق النصر هذا اللقاء وهو يتربع على عرش صدارة دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يدخل فريق الهلال وهو يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
 

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