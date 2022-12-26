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بث مباشر الهلال والنصر يلا شوت Yalla shootالجديد || مشاهدة مباراة النصر والهلال بث مباشر اليوم كورة لايف في الدوري السعودي روشن

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

كورة أون بث مباشر لمشاهدة مباراة العالمي ضد الزعيم في دوري روشن السعودي دون تقطيع مساء اليوم في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن حيث يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر يلا شوت مباراة الهلال ضد النصر في الديربي.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي
وتمتلك إدارة قنوات SSC السعودية حقوق بث وإذاعة مباريات دوري روشن السعودي موسم 2022-2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة النصر والهلال في الجولة العاشرة من بطولة الدوري عبر قنواتها، وتحديدًا Ssc HD1.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “النصر والهلال” اضغط هنا


من هو معلق مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي؟
وأسندت إدراة قنوات SSC مهمة التعليق لمباراة النصر ضد الهلال، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي، للمعلق المتألق فهد العتيبي.
 

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر في الديربي
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، محمد جحفلي، جانج هيون سو، محمد البريك.
خط الوسط: محمد كنو، جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري.
خط الهجوم: أديون إيجالو.


تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الهلال في الديربي
حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري، سلطان الغنام.
خط الوسط: لويس جوستافو، عبدالله الخيبيري، عبدالمجيد الصليهم.
خط الهجوم: سامي النجعي، فينسيت أبو بكر، أندرسون تاليسكا.
 

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