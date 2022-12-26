أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين 26-12-2022

استقرت أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم، بعد أن الارتفاع الذي شهدته منذ بداية الشهر وتراوحت بين 38 و40 جنيه للكيلو بالمزرعة حسب اختلاف المنطقة، في حين يتراوح كيلو البانيه من 90 إلى 100 جنيه.



وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الدواجن والبيض فى السوق المحلي اليوم نظرًا لاهتمام القراء والمتابعين بها كالآتي:

أسعار الدواجن اليوم في مصر



وصل سعر كيلو الدواجن اليوم من 38 إلى 40 جنيه حسب اختلاف المنطقة.

يتراوح كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك 41 و43 جنيه.

يتراوح سعر الدواجن الساسو بين 48 و52 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار البط اليوم حول 55 و65 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار الرومى اليوم بين 65 و75 جنيه للكيلو.

بدأ سعر كيلو البانيه من 90 إلى 100 جنيه حسب المنطقة.

أسعار الدواجن فى بورصة منير السقا وصلت إلى 40 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن في بورصة محمد عادل سجلت 39 جنيه للكيلو.

يبلغ سعر الأوراك 45 جنيه للكيلو.

سعر الكتاكيت من 2 إلى 4 جنيه.



ووضعت الدولة المصرية خطة لتشجيع إقامة المشروعات المتكاملة في المناطق الصحراوية وقد تم تخصيص 9 مناطق للاستثمار في الداوجن بـ 4 محافظات بمساحة تصل إلى 19 ألف فدان، بالإضافة إلى تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب في محافظة الفيوم.

حيث تسعى الحكومة المصرية لفتح الأسواق الخارجية لتصدير الدواجن بهدف دعم الإحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، ونجحت مصر مؤخرًا في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء بنسبة تصل إلى 97%، وبلغ حجم الإنتاج المحلي إلى ما يقارب الـ 4 ملايين دجاجة يوميًا و13 مليار بيضة سنويًا..

أسعار البيض اليوم في مصر



بلغ سعر البيض الأبيض اليوم 78 جنيه للطبق، ويصل سعرها للمستهلك 82 جنيه تختلف حسب المنطقة.

وصل سعر البيض الأحمر اليوم 82 جنيه للطبق، ويصل سعرها للمستهلك 88 جنيه تختلف حسب المنطقة.

بلغ سعر البيض البلدي اليوم 80 جنيه للطبق، ويصل سعرها للمستهلك 85 جنيه تختلف حسب المنطقة.

وبلغ نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية 130 بيضة سنويًا وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية