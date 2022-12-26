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تفاصيل غضب محمد صبحي في الزمالك

الفجر الرياضي
محمد صبحي
محمد صبحي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك غاضب بسبب عدم مشاركته مع الفريق.


وقال شبانه عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف إم، أن هذا الغضب غير مبرر، لأن مركز حراسة المرمى بالتحديد يعتمد على ثبات المستوى، ومع تألق محمد عواد فهو الأحق بالمشاركة.

تفاصيل غضب محمد صبحي في الزمالك

وأضاف شبانة، أن محمد صبحي حصل على فرصة جيدة بالفعل أمام المصري البورسعيدي ولم يستغلها بالشكل المطلوب.

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يذكر أن، اللاعب تحدث في ذلك الأمر مع أصدقائه المقربين، كما إنه تحدث أيضا مع المسؤولين في القلعة البيضاء لطلب الخروج على سبيل الإعارة، وهو ما رفضه أمير مرتضى المشرف العام على الفريق.

 

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب سلبا دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الذئاب ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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