السيطرة على حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بالسادات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على حريق مصنع ملابس بمدينة السادات نشب صباح اليوم الاثنين، بالمنطقة السادسة بعد بلاغ من العاملين في المصنع.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوصول بلاغ حريق بمصنع ملابس بالمنطقة السادسة دائرة المركز.

وعلى الفور تم التنسيق مع العميد محمد حمدان، مدير إدارة الحماية المدنية، لسيطرة على الحريق والدفع بـ6 سيارات إطفاء، كما دفعت الإسعاف بسيارتها خشية وقوع إصابات بين القائمين على عمليات الإطفاء والعاملين.

ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة، وواصلت النيابة التحقيق.

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