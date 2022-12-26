حلول وخيارات للتعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة بشكل صحيح

هناك أشخاص يظلون محتفظون بأجهزتهم القديمة لا يفعلون فيها أي شي وهناك أخرون يقومون برميها وحرقها ولكن هناك طرق بسيطة نطلعكم عليها لمعرفة التعامل مع الأجهزة القديمة بشكل صحيح.

وحيرة بعض الأشخاص في الأجهزة القديمة المتراكمة في المنزل لديهم، ولايعرفون الطريقة الصحيحة للتعامل معها، لذا يقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية التفاصيل الكاملة حول الأجهزة الإلكترونية القديمة وكيفية التعامل معها وإليكم التفاصيل:

وهناك العديد من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة، سواء كانت عبارة عن هواتف أو أجهزة حواسب آلية أو وحدات تحكم.

الأجهزة الإلكترونية القديمة.. ماذا تفعل بها؟

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لكي تحافظ على الأجهزة الإلكترونية القديمة وإعادة تدويرها:

إعادة بيعها:

يجري اللجوء لهذا الخيار فقط إذا لم يكن جهازك معطلا وكان يحتفظ دائما بقيمته المادية، وهناك مواقع إلكترونية عديدة توفر معلومات محدثة باستمرار بهذا الخصوص.

استبدالها:

يمكنك استبدال جهازك القديم مقابل آخر بنفس القيمة أو مقابل رصيد لشراء جهاز جديد بقيمة أعلى، على أن تدفع الفرق بين السعرين.

منحها للشخص المميز:

يعد هذا أفضل وأسهل خيار، حيث تحتاج فقط للنظر حولك واختيار الشخص المناسب والأكثر احتياجا لهذا الجهاز القديم، حيث أن هناك أيضا مواقع إلكترونية تمكنك من التبرع بأجهزتك للغرباء.

إعادة تدويرها:

رغم أن عملية إعادة التدوير مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة، لكنها ذات أهمية عالية لأنها تهدف إلى تفكيك المكونات الخطرة وإزالتها، الأمر الذي يساهم في محاربة التلوث البيئي، حيث لا ينصح بتدوير النفايات الإلكترونية الصغيرة، مثل السماعات وفأرة الكمبيوتر.