ads

حلول وخيارات للتعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة بشكل صحيح

منوعات
الأجهزة المحمولة
الأجهزة المحمولة

هناك أشخاص يظلون محتفظون بأجهزتهم القديمة لا يفعلون فيها أي شي وهناك أخرون يقومون برميها وحرقها ولكن هناك طرق بسيطة نطلعكم عليها لمعرفة التعامل مع الأجهزة القديمة بشكل صحيح.

وحيرة بعض الأشخاص في الأجهزة القديمة المتراكمة في المنزل لديهم، ولايعرفون الطريقة الصحيحة للتعامل معها، لذا يقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية التفاصيل الكاملة حول الأجهزة الإلكترونية القديمة وكيفية التعامل معها وإليكم التفاصيل:

وهناك العديد من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة، سواء كانت عبارة عن هواتف أو أجهزة حواسب آلية أو وحدات تحكم.

الأجهزة الإلكترونية القديمة.. ماذا تفعل بها؟

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لكي تحافظ على الأجهزة الإلكترونية القديمة وإعادة تدويرها:

إعادة بيعها: 

يجري اللجوء لهذا الخيار فقط إذا لم يكن جهازك معطلا وكان يحتفظ دائما بقيمته المادية، وهناك مواقع إلكترونية عديدة توفر معلومات محدثة باستمرار بهذا الخصوص.

استبدالها: 

يمكنك استبدال جهازك القديم مقابل آخر بنفس القيمة أو مقابل رصيد لشراء جهاز جديد بقيمة أعلى، على أن تدفع الفرق بين السعرين.

منحها للشخص المميز: 

يعد هذا أفضل وأسهل خيار، حيث تحتاج فقط للنظر حولك واختيار الشخص المناسب والأكثر احتياجا لهذا الجهاز القديم، حيث أن هناك أيضا مواقع إلكترونية تمكنك من التبرع بأجهزتك للغرباء.

إعادة تدويرها: 

رغم أن عملية إعادة التدوير مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة، لكنها ذات أهمية عالية لأنها تهدف إلى تفكيك المكونات الخطرة وإزالتها، الأمر الذي يساهم في محاربة التلوث البيئي، حيث لا ينصح بتدوير النفايات الإلكترونية الصغيرة، مثل السماعات وفأرة الكمبيوتر.

الأجهزة القديمة موقع الفجر الإلكتروني أجهزة إلكترونية الحاسب المحمول اللابتوب النفايات القديمة

الأكثر قراءة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المقبلين على الزواج

عاجل: بنوك مصر تنتظر قرارًا هامًا.. والمواطنون يترقبون شهادة الـ 20%

عاجل.. ارتفاع أسعار السمك اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في الأسواق

السيسي يكشف: "هو ده اللي خرب البلد دي"

عاجل.. عريس يعتدي بالضرب على زوجته وأهلها عقب انتهاء حفل زفافهما بالغربية

السيسي يدخل في نوبة ضحك خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية لهذا السبب

بنحاول منرفعش السعر عشان الناس.. 5 رسائل نارية من السيسي بشأن الأسعار

عاجل.. جلسة طارئة بين الخطيب وكولر عقب تعادل الأهلي وسموحة