مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26-12-2022 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الاثنين الموافق 26-12-2022، مع المتعة والإثارة وعودة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انقطاع طويل بسبب منافسات كأس العالم.

مواعيد مباريات اليوم

وتضمن مواعيد مباريات اليوم الاثنين العديد من المواجهات في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تشهد إقامة مباراة مهمة بين ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ضد أستون فيلا، إلى جانب مواجهات الجولة العاشرة بالدوري السعودي.

وتقدم بوابة "الفجر" مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة في السطور التالية:

مباريات اليوم الاثنين 26-12-2022 في الدوري الإنجليزي

مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير

تنطلق مباراة برينتفورد ضد توتنهام في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة كريستال بالاس ضد فولهام

تلعب مباراة كريستال بالاس وفولهام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

مباراة إيفرتون ضد ولفرهامبتون

ينطلق اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

وتبدأ مباراة ليستر سيتي ضد نيوكاسيل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة ساوثهامبتون ضد برايتون

وتقام مباراة ساوثهامبتون وبرايتون الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ليفربول

تنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ضد ليفربول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة أرسنال ضد ويست هام يونايتد

وتختتم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة أرسنال وويست هام والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.