سعر الذهب اليوم الاثنين 26-12-2022 في أسواق الصاغة المحلية

سعر الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة اضطرابا ملحوظا، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق، متأثرة بالمتغيرات العالمية الكبيرة التي شهدها العالم، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية.

سعر الذهب اليوم

ويتساءل الكثيرون عن سعر الذهب بشكل يومي، لتشهد محركات البحث إقبالا كبيرا من المستخدمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة سعر المعدن الأصفر الذي يتمتع باهمية كبيرة سواء من الناحية الاسثمارية أو قيمته المعنوية.

سعر الذهب اليوم الاثنين 26-12-2022

وسجل سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم انخفاضا ملحوظا لتستقر أسعار الذهب وخاصة عيار 21 الأكثر انتشارا ومبيعا في مصر وذلك بعد قرار البنك المركزي خلال الأيام الماضية برفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75% على الترتيب.

وتقدم بوابة الفجر سعر الذهب اليوم الاثنين 26-12-2022 في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 انخفاضا حيث بلغ 1900.

سعر الذهب اليوم عيار 21 اليوم

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر 1660 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 1422 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين والأوقية

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13280جنيهًا، بينما انخفض سعر الأوقية اليوم لتسجل 1798 دولارًا، وسجلت العقود الآجلة لتسجل الأوقية سعر 1.8190 دولار بنسبة 0.99%، بينما سجلت العقود الفورية انخفاضًا لتسجل سعر 1.78131 دولار بنسبة 0.89%.