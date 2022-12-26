مصر ترفع متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل

ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة) خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 18.695 نقطة مقابل 18.633 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وجمعت وزارة المالية من عطاءات عبر أذون خزانة نحو 26.796 مليار جنيه، مقارنة مع 39.665 مليار فى عطاءات الأسبوع السابق له.

وتقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 33.498 مليار جنيه، بينما قبلت الوزارة 23.229 مليار جنيه بمتوسط فائدة 18.07 %.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا 18.702 % خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل 18.692 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 1.27 مرة مقابل 3.52 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 5.707 مليار جنيه، ووافقت الوزارة فى عطائها الأخير على 625.425 مليون جنيه.

وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى عن انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى 18.666 %مقابل 18.725 %خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 0.38 مرة مقابل 0.90 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 19.052 مليار جنيه ووافقت الوزارة على 1.423 مليار جنيه.

وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل 18.8 % مقارنة مع 18.811 % فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.

وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 16.799 مليار جنيه، بينما وافقت الوزارة على 1.423مليار جنيه.