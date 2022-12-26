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روابط يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون تويتر بث مباشر مباراة التعاون والاتحاد اليوم في الدوري السعودي yalla shoot

الفجر الرياضي
الاتحاد والتعاون
الاتحاد والتعاون

تويتر شاهد مباراة الاتحاد ضد التعاون مباشرة على تويتر، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة العاشرة من دوري روشان هذا الموسم، مباراة التعاون والاتحاد في السعودية اليوم.

شاهد مباراة الاتحاد ضد التعاون مباشرة على تويتر، يدخل مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله فترة ستة أشهر 'مجانية' فجر يوم غد (الاثنين) خاصة في مباراة العميد ضد التعاون قبل ذلك سيستغرق الأمر. مكان اليوم (الإثنين) في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب الجوهرة بجدة، للدور العاشر من دوري المحترفين السعودي برو روشان.

لمشاهدة البث المباشر الآن “الإتحاد والتعاون” اضغط هنا

 

لمشاهدة البث المباشر الآن “الإتحاد والتعاون” اضغط هنا

شاهد مباراة الاتحاد - التعاون مباشرة على تويتر، حيث ينتهي عقده نهاية يونيو 2023. وقع النجم الحمد الله عقدًا احترافيًا مع الاتحاد في 25 ديسمبر 2018. في ديسمبر الماضي وكالة مجانية لموسم ونصف.

علمت صحيفة، بعد مشاهدة المباراة المباشرة بين الاتحاد والتعاون على تويتر، أن هناك تحرك من قبل الحكومة الاتحادية الحالية لتجديد عقد اللاعب بعد أن اتفق الجانبان على كافة تفاصيل العقد الجديد..

مشاهدة مباراة التعاون والاتحاد بث مباشر، ومن هنا فيحظى المغربي حمدالله بدعم غالبية الجماهير الاتحادية التي تؤيد استمراره ضمن كتيبة النمور بهدف المحافظة على استقرار الفريق الذي تنتظره استحقاقات محلية مهمة في الموسم الحالي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون تويتر بث مباشر، اليوم يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والتعاون لحساب مباريات الجولة العاشرة من بطولة، الدوري السعودي للموسم الحالي.

الإتحاد Vs التعاون.
البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.
الملعب: 254 (أرضية ).
المعلق: غير مدرج.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

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