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يلا كورة.. بث مباشر مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الإتحاد والتعاون بث مباشر بتاريخ 26-12-2022 الدوري السعودي yalla shoot

الفجر الرياضي
مباراة الاتحاد والتعاون
مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي

يعود فريق الإتحاد إلى منافسات الدوري من جديد بعد قرار الرابطة تأجيل مباراته مع الشباب في الجولة التاسعة بسبب كأس العالم 2022 في قطر والتزام لاعب الاتحاد مع منتخب بلاده في نصف نهائي البطولة، الفريق كان بحاجة إلى عبد الرزاق حمد الله الذي عاد مؤخرا إلى ناديه وشارك في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الشباب ونجح في تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأولى من عمر الشوط الثاني لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح ويحسمها الاتحاد.

 العميد في الدوري نجح في تقديم أداء مميز مع البرتغالي نونو سانتو القادم من الدوري الإنجليزي والذي ساعد الفريق فنيًا حتى الآن إذ يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر النصر صاحب الـ22 نقطة مع مباراة أقل لصالح إتحاد جدة حال فاز فيها تصبح الصدارة من نصيبه شرط الفوز على خصومه حتى خوض المواجهة المؤجلة.

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لمشاهدة البث المباشر الآن “الإتحاد والتعاون” اضغط هنا

 الشباب في البطولة حتى الآن خاض 8 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 ولم يخسر في مشواره حتى الآن ليصبح الفريق الوحيد في المملكة الذي يحافظ على سجله خالي من الهزائم في الدوري والكأس بجانبه الشباب في الدوري فقط بعد الإقصاء من الكأس على يد العميد، سانتو مع اتحاد جدة يطمح في التتويج باللقب والغائب منذ نسخة 2008- 2009 وهي أخر نسخة توج بها العميد.

من جهة أخرى، سيخوض التعاون مباراة صعبة أمام منافسه اتحاد جدة مساء يوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على أرضية ملعب Radioactive Gem معقل الأخير، ليجمعهم في الجولة العاشرة من الدوري المحلي في موسم 2022-2023.

التعاون يتجه نحو المركز الأول بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا، لكن الوتيرة غير منتظمة حيث يحتاج إلى 3 انتصارات أخرى متتالية ليخرج منافسيه.. معلومات منها تاريخ الاستعداد للمنافسة على لقبه الأول منذ التأهل ل دوري المحترفين في عام 2009.

لا يملك التعاون تاريخًا عظيمًا ضد الاتحاد، لكن بشكل عام، يعتبر سكري القاسم أحد الفرق العنيدة في المملكة. ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع في الترتيب برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين فقط عن القائد نصر وتنتهي المواجهة في الجولة العاشرة.

حتى الآن خاض الفريق 9 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة كانت أمام أبها في الجولة السابعة، تفوق أبها لم يتوقف عند الدوري وإلحاق الهزيمة الوحيدة للتعاون بل وصل إلى كأس خادم الحرمين الشريفين الذي شهد إقصاء أبها لسكري القصيم من دور الـ16 بعد الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مباراة انتهت في الوقت الإضافي.

الإتحاد Vs التعاون.
البطولة: الدوري السعودي (الأسبوع 10).
القنوات الناقلة: SSC SPORT 1HD.
الملعب: 254 (أرضية ).
المعلق: غير مدرج.

موعد المباراة:
6:00 مساءًا بتوقيت السعودية.
5:00 مساءًا بتوقيت مصر.
6:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.
6:00 مساءًا بتوقيت الأردن.
6:00 مساءًا بتوقيت سوريا.
6:00 مساءًا بتوقيت لبنان.
6:00 مساءًا بتوقيت العراق.
5:00 مساءًا بتوقيت السودان.
6:00 مساءًا بتوقيت اليمن.
5:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.
4:00 مساءًا بتوقيت تونس.
4:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.
3:00 مساءًا بتوقيت المغرب.
7:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءًا بتوقيت البحرين.
7:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

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